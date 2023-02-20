В Челябинской области за неделю подскочила заболеваемость коронавирусом

Южноуральцы все чаще заболевают коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области растет заболеваемость Covid-19. За последнюю неделю коронавирус обнаружили у 1 768 южноуральцев. Для сравнения, неделей раньше новых заболевших было почти вдвое меньше – 972 человека.

По данным регионального министерства здравоохранения к 20 февраля, за все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 401 189 южноуральцев. Данные о количестве смертельных случаев болезни в этом месяце перестали публиковать.

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