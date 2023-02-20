В Челябинской области погибла женщина в лобовом столкновении легковушки с грузовиком

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области произошло лобовое ДТП с участием грузовика и легковушки. В аварии погибла 37-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП случилось недалеко от Миасса на 1780 км трассы М-5. 37-летний водитель автомобиля Lifan выехал на запрещенном участке на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП на месте погибла 37-летняя пассажир легковушки. Ее водителя увезли в больницу.

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