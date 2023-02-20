В центре Челябинска построят новый IT-парк по проекту Артемия Лебедева

Фото: Студия Артемия Лебедева

В центре Челябинска появится новый технопарк по проекту студии Артемия Лебедева. Как рассказали в пресс-службе центра «Мой бизнес», он станет частью нового квартала «1736», проект которого дизайнеры представили еще в 2020 году.

— Сейчас мы договорились с нашим партнёром ООО СЗ «Голос.Девелопмент» о застройке одного жилого дома, предполагаемого к строительству в данном квартале, и параллельно будем реализовывать проект IT-парка. При этом основы концепции, заложенные Артемием Лебедевым, и название проекта сохраняются, — объяснил представитель УК «ФишерГрупп» Александр Финаев.

Кроме жилого комплекса и IT-парка, в квартале будут построены необходимые объекты для науки и производства, апарт-отель, многоуровневые наземные и подземные парковки, а также другие социальные и коммерческие здания.

— В этом году планируем завершить проектные работы, после чего будет определена дата начала строительства, — добавил Александр Финаев.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в 2023 году планируют отремонтировать три моста. Самые масштабные работы начнут на мосту через реку Большой Кизил. Он находится в Кизильском районе, на дороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана.

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