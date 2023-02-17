Мост на пути к достопримечательностям капитально отремонтируют в Челябинской области в 2023 году

Починят дороги над реками Уфа, Арша и Большой Кизил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области в 2023 году планируют отремонтировать три моста. Самые масштабные работы начнут на мосту через реку Большой Кизил. Он находится в Кизильском районе, на дороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана.

Мост не назовешь старинным: его построили в 1977 году. Однако конструкция не показала чудес прочности и обветшала, даже несмотря на устроенный в 1998 ремонт. Сейчас состояние проезда над рекой считают неудовлетворительным.

Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства, во время капремонта не просто заменят асфальт. Починят основные конструкции: опоры, балки, пролетные строения. Обновят лестницы и водоотводы, заменят ограждения.

По мосту можно добраться до села Кизильского — районного центра. Вдобавок над рекой надо проехать, чтобы попасть к достопримечательностям — горе Синий Шихан и женскому монастырю Святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны.

Менее масштабные работы развернутся еще на двух мостах в регионе. На дороге Куса – Нязепетровск заменят асфальт на мосту через реку Арша, а на дороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли обновят покрытие на мосту через реку Уфа. И там, и там вдобавок укрепят конусы и гидроизоляцию.

А в Челябинске летом будут ремонтировать многострадальную теплотрассу в металлургическом районе. В работу вложат сотни миллионов рублей.

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