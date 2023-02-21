В Челябинской области в два раза снизили цену на здания бывшего отдела полиции

Фото: «ДОМ.РФ»

В Магнитогорске почти в два раза снизили цену на здание, где ранее был бывший отдел полиции. Информация об этом появилась на сайте госкорпорации «ДОМ.РФ».

Так, изначально комплекс зданий должны были продать за 7 млн 968 рублей, но теперь цена снизилась до 4 млн 716 тысяч рублей. Сами торги по продаже состоятся 21 апреля 2023 года.

— 21 апреля 2023 года состоятся торги по продаже находящегося в федеральной собственности объекта недвижимого имущества площадью 797,8 квадратных метров одновременно с находящимся в федеральной собственности земельным участком площадью 710,1 квадратных метров, — сообщается на сайте госкорпорации.

Сам комплекс расположен в Орджоникидзевском районе города. Дорога до центра Магнитогорска от здания займет не более 15 минут.

Ранее стало известно, что в центре Челябинска появится новый технопарк по проекту студии Артемия Лебедева. Как рассказали в пресс-службе центра «Мой бизнес», он станет частью нового квартала «1736», проект которого дизайнеры представили еще в 2020 году.

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