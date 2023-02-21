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НовостиОбщество21 февраля 2023 4:59

Теплая беседка, дощатая тропа и шатер для выставок: в нацпарке «Таганай» откроют новую туристическую зону

В нацпарке «Таганай» откроют эко-просветительский комплекс за 5,6 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
Фото: нацпарк "Таганай"

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появится эко-просветительский комплекс. Первые занятия в нем начнутся уже в апреле, хотя дорабатывать новые площадки будут до декабря.

В комплекс войдет утепленная беседка, в которой будут проводить встречи и лекции. Беседку пока только строят, но уже готовятся разместить в ней мебель и мультимедийное оборудование.

Кроме того, туристы смогут прогуляться по тропе «На краю леса». На всем ее протяжении уложат деревянный настил, установят беседки для отдыха и информационные стенды.

А еще в нацпарке появятся шатер доя проведения экспозиций и мобильная площадка, с которой сотрудники будут участвовать во всевозможных форумах и выставках.

Как пояснили в пресс-службе «Таганая», просветительский комплекс — это совместный проект национального парка и благотворительного фонда «Возрождение природы». На воплощение планов в жизнь фонд выделил 5,6 млн рублей.

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