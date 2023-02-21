МТС разогнала мобильный интернет на родине Елены Прекрасной

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Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть и запустила новые базовые станций сразу в нескольких районах Шадринска. В результате средняя скорость мобильного интернета в городе выросла более чем на 20 процентов.

Жители Шадринска теперь могут комфортно загружать тяжелый контент даже в вечерние часы максимальной нагрузки на сеть, в том числе смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах в высоком качестве на нескольких устройствах. Гости города смогут вести стримы в социальных сетях из краеведческого музея, делиться с близкими фотографиями и видео, сделанными на горячем источнике, а также показать друзьям по видеосвязи знаменитого Шадринского гуся.

Улучшения также отметят сотрудники шадринских производств, расположенных в городе – расширенная ёмкость LTE обеспечит доступ к цифровым сервисам на высоких скоростях на территории промышленных предприятий. С помощью быстрого и стабильного интернет-соединения шадринский бизнес сможет интегрировать новые ИТ-решения и автоматизировать процессы, например, подключать умное видеонаблюдение, контроль и управление доступом и другие современные сервисы.

«Мы постоянно работаем над развитием инфраструктуры в Курганской области и учитываем при этом потребности самих зауральцев, чтобы они могли с комфортом пользоваться продуктами экосистемы МТС. С помощью нашей аналитики Big Data мы анализируем трафик и определяем места активного использования цифровых сервисов абонентами, а также время нагрузок на сеть. Так, Шадринск стал одним из городов, вошедших в программу развития сети в Зауралье, которая позволит нам расширить сеть и обеспечить ещё больше жителей региона доступом к цифровым ресурсам на комфортных скоростях», – отметил директор МТС в Курганской области Геннадий Жуков.