В Челябинской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 8 миллионов рублей

Задержанный занимался подменой телефонных номеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МВД Челябинской области задержали подозреваемого в организации группы мошенников, которые украли у трех жительниц Южного Урала 8 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Они представлялись сотрудниками банков, служб безопасности, сообщали заведомо недостоверные сведения о неправомерных списаниях денежных средств, оформлении кредита, и убеждали перевести денежные средства на «безопасный счет», — объяснили в МВД.

Задержанный, которого удалось поймать в Москве, занимался подменой телефонных номеров, а также составлял договоры об аренде абонентских номеров с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи.

В ходе обысков, у него изъяли печати номинальных организаций, учредительные документы организаций, платежные документы, а также переписку с соучастниками. Также был арестовано имущество на почти 5 млн рублей. Всего его обвиняют в семи преступных эпизодах.

Ранее в Челябинске избрали меру пресечения начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексею Савоськину. Его поместили в СИЗО на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru