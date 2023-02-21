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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 15:10

В Челябинске отправили в СИЗО начальника антикоррупционного подразделения полиции

Алексей Савоськин обвиняется в превышении должностных полномочий
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца

Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске избрали меру пресечения начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского районного отдела полиции Алексею Савоськину. Его поместили в СИЗО на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом КП-Челябинск рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Обвиняемый будет находиться под стражей до 20 апреля 2023 года, — уточнила Наталья Мамаева.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали Савоськина накануне. По версии следствия, полицейский помог своему знакомому предпринимателю незаконно вернуть утраченные деньги. Путем угроз он заставил бухгалтера фирмы бизнесмена отдать 1,2 млн рублей и переписать принадлежащие ей квартиры. Впоследствии имущество и деньги были переданы предпринимателю.

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