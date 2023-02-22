Спикер ЗСО Челябинской области Александр Лазарев покинул пост руководителя фракции «Единой России»

Александр Лазарев занял должность руководителя региональной фракции «Единая Россия» в ноябре 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спикер Заксобрания Челябинской области Александр Лазарев покидает пост руководителя фракции «Единой России». В среду, 22 февраля, его заявление о сложении полномочий согласовали сопартийцы. Об этом сообщили в пресс-службе челябинского реготделения ЕР.

Как сообщает издание «ФедералПресс», на замену Лазареву рассматривается председатель комитета по информационной политике Олег Гербер. Вторым кандидатом является член президиума регионального политсовета ЕР, глава межмуниципального координационного совета «Южный» Александр Мотовилов.

Напомним, Лазарев занял должность руководителя региональной фракции «Единой России» в ноябре 2021 года. Его кандидатуру выдвинул губернатор Алексей Текслер, а сопартийцы поддержали это решение.

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