На северо-западе Челябинска перекроют участок дороги из-за реконструкции коллектора

Водителей просят учитывать ограничения
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На северо-западе Челябинска будут проводить реконструкцию канализационного коллектора. Из-за работ частично перекроют ул. Отрадную на участке дороги от дома №80 до дома №86А по ул. Братьев Кашириных. Об этом сообщили в городской администрации.
— Ограничения для автомобилистов будут действовать с 22 февраля по 14 июня, — уточнили в мэрии.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
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