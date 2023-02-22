На северо-западе Челябинска перекроют участок дороги из-за реконструкции коллектора

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Кирилл САДЫКОВ

На северо-западе Челябинска будут проводить реконструкцию канализационного коллектора. Из-за работ частично перекроют ул. Отрадную на участке дороги от дома №80 до дома №86А по ул. Братьев Кашириных. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничения для автомобилистов будут действовать с 22 февраля по 14 июня, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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