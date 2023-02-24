Разница в пять раз: назван минимальный и максимальный размер пенсии в Челябинской области

Свежие январские цифры приводят в региональном отделении Социального фонда России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последним январским подсчетам средний размер пенсии в Челябинской области составляет 19 249 рублей 4 копейки. Цифры приводят в региональном отделении Социального фонда России. Выплату получают чуть больше 1 млн 10 тысяч человек. Это треть населения области.

Средний размер пенсии по старости – 20 505 рублей 14 копеек, а по потере кормильца – 12 403 рубля 42 копейки. Самую большую выплату получают участники Великой Отечественной войны – 51 280 рублей 35 копеек.

Минимальная пенсия в области равна установленному прожиточному минимуму. На сегодняшний день это 11 808 рублей. С таким достатком живут чуть больше 100 тысяч южноуральцев.

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