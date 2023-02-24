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НовостиОбщество24 февраля 2023 7:25

Второй день не протолкнуться: затор на трассе М-5 под Миассом сохраняется

Пробка на трассе М-5 в Челябинской области продолжается второй день
Ильдар САУДАБАЕВ
Движение на трассе до сих пор затруднено из-за ремонтных работ.

Движение на трассе до сих пор затруднено из-за ремонтных работ.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Затор на трассе М-5 возле Миасса продолжается второй день. Сегодня, 24 февраля, движение по федеральной автодороге близ села Черновское все еще затруднено, сообщает корреспондент КП-Челябинск Ольша Щапина:

– Проезжаем этот участок. Движение идет, но медленно. На трассе до сих пор затор. Идет расширение дороги, работает техника.

Экскаватор подготавливает почву для расширения трассы.

Экскаватор подготавливает почву для расширения трассы.

Фото: Ольга ЩАПИНА

Пробка на 1785 км трассы М-5 образовалась вчера, 23 февраля. Она вызвана ремонтом дорожного полотна, рассказали в ГИБДД по Челябинской области:

– В сторону Москвы идет большой поток машин, поэтому на ремонтном участке образовался небольшой затор. На участке сделан переход и деформировано покрытие, что влияет на скорость потока.

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