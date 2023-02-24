Второй день не протолкнуться: затор на трассе М-5 под Миассом сохраняется

Движение на трассе до сих пор затруднено из-за ремонтных работ. Фото: Ольга ЩАПИНА

Затор на трассе М-5 возле Миасса продолжается второй день. Сегодня, 24 февраля, движение по федеральной автодороге близ села Черновское все еще затруднено, сообщает корреспондент КП-Челябинск Ольша Щапина:

– Проезжаем этот участок. Движение идет, но медленно. На трассе до сих пор затор. Идет расширение дороги, работает техника.

Экскаватор подготавливает почву для расширения трассы. Фото: Ольга ЩАПИНА

Пробка на 1785 км трассы М-5 образовалась вчера, 23 февраля. Она вызвана ремонтом дорожного полотна, рассказали в ГИБДД по Челябинской области:

– В сторону Москвы идет большой поток машин, поэтому на ремонтном участке образовался небольшой затор. На участке сделан переход и деформировано покрытие, что влияет на скорость потока.

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