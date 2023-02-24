Ждали помощи на балконе горящей квартиры: пожарные спасли из огня женщину с 10-летней девочкой в Магнитогорске

Эвакуации выдалась непростой – помешали припаркованный автомобиль и сугробы. Фото: Черное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске этой ночью загорелась квартира в девятиэтажном доме по адресу 50-летия Магнитки, 62. Из окна на четвертом этаже валил серый дым. К дому подъехала пожарная машина. Кадрами ЧП в соцсетях поделились очевидцы.

На балконе горящей квартиры женщина и 10-летняя девочка ждали помощи. Оказать ее пожарным было затруднительно – автолестницу мешали установить припаркованная машина и заваленная снегом прилегающая территория, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области:

– Огнеборцы спасли людей комбинированным способом – с помощью трехколенной и штурмовой лестниц. Также из квартиры этажом выше, в противоположном «кармане», пожарные помогли эвакуировать 18-летнего маломобильного гражданина и его мать.

Еще 15 человек эвакуировались самостоятельно. Обошлось без жертв. Прибывшие работники скорой помощи решили отвезти четверых спасенных в медучреждение на осмотр.

Пожар на площади 25 квадратных метров был ликвидирован. Причину возгорания выясняют специалисты отдела дознания.

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