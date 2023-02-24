Не засчитали период учебы – судилась: жительница Челябинской области добилась льгот за проживание в радиоактивной зоне на Тече

Женщина была лишена льгот – ей не засчитали период учебы в интернате на радиоактивной реке Теча. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Челябинской области добилась льгот от государства за проживание в радиоактивной зоне. Этот факт пришлось доказывать в суде. Поспособствовала женщине депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.

Гульнара Рахматулловна училась в интернате села Муслюмово Кунашакского района, пострадавшего от сброса радиоактивных отходов в реку Течу. Из опасного места женщина впоследствии уехала. Удостоверение пострадавшей от радиации она получила, а вот период учебы в интернате ей не засчитали.

Соответствующие льготы назначены не были, выйти на пенсию раньше, как это положено в таких ситуациях, не получалось. К делу подключилась депутат Госдумы – помогла написать заявление в суд для установления факта проживания в радиоактивной зоне. Ленинским районным судом Челябинска требования удовлетворены.

– Направила запрос с просьбой разъяснить порядок получения льгот и соответствующих компенсаций как лицу, добровольно выехавшему из зоны проживания в соответствии с п. 11 части 1 ст. 13 Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», – рассказала о содействии Яна Лантратова.

В региональном отделении Социального Фонда России Гульнаре Рахматулловне разъяснили, как получить льготы. Женщина уже подала на них заявление. Достигнув установленного законом возраста, она сможет досрочно выйти на пенсию.

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