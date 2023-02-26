Воспитанник челябинского хоккея, самый титулованный игрок КХЛ Данис Зарипов завершил карьеру

Данис Зарипов свой последний матч провел в Казани против магнитогорского «Металлурга». Фото: ХК «Ак Барс»

41-летний нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов после недавнего матча с магнитогорским «Металлургом», в котором Магнитка выиграла 6:3, объявил о завершении карьеры игрока. Воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов является самым титулованным хоккеистом в КХЛ. Он трехкратный чемпион мира, единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион Суперлиги 2006 года.

Данис заявил, что он останется в команде в серии плей-офф, но играть не будет.

За свою спортивную карьеру Данис Зарипов играл за челябинский «Мечел», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

Кстати, Зарипов за свои деньги открывает в Татарстане хоккейные площадки. Еще в 2009 году на родине его деда в поселке Дюм-Дюм, что в Елабужском районе, он открыл небольшой хоккейный спорткомплекс.

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