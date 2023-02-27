Момент смертельного ДТП с двумя иномарками в Челябинске попал на видео

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 27 февраля водитель погиб при столкновении двух машин. Аварию сняла камера наблюдения.

На кадрах видно, как Hyundai выезжает на Университетскую набережную. Наперерез несется BMW X5 (как установили в ГИБДД, 49-летний водитель не остановился перед красным сигналом светофора). Машины сталкиваются.

Удар очень сильный: протараненный Hyundai разворачивает и отбрасывает в сторону. 24-летний водитель автомобиля погиб на месте аварии.

Перед местом ДТП тормозит еще одна машина. Из нее выскакивает человек и бежит к искореженному Hyundai, но, увидев что-то, останавливается, машет рукой и идет разговаривать с водителем BMW.

На пешеходном переходе напротив места аварии стояла женщина с детской коляской. Ее чудом не задело осколками.

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