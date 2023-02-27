В Челябинской области автобус с пассажирами столкнулся в лобовую с лесовозом

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В городе Нязепетровске Челябинской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и лесовоза. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, на перекрестке улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова столкнулись автобус ПАЗ и грузовик МАЗ. Они ехали навстречу друг другу. Автобус двигался на спуск, а грузовик – на подъем. В результате произошло столкновение.

В автобусе находились 3 пассажира. В ДТП никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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