Автобус с 42 пассажирами застрял на трассе М-5 в Челябинской области

На помощь пассажирам приехали сотрудники ГИБДД

Накануне, 25 февраля, Челябинскую область атаковал мощный снегопад, и это не обошлось без происшествий на трассах. Пассажирский автобус выполнял рейс из Златоуста в Самару, но не успел уехать даже на десяток километров от города. Вечером автобус застрял прямо на дороге. Правда, причиной стали не сугробы, а отказавшее сцепление.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что в автобусе находились 42 пассажира и 2 водителя. В итоге автобус убрали с трассы, а пассажиров эвакуировали в теплое место.

Напомним, вчера утром ГИБДД предупреждала водителей о портящейся погоде и просила автомобилистов воздержаться от дальних поездок. На трассе М-5 выстроилась огромная пробка из-за грузовика, который влетел в кучу снега на обочине.

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