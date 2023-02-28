Путин объявил благодарность челябинским врачам и сотруднице станции Джабык

Владимир Путин поблагодарил южноуральцев за работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин объявил благодарность нескольким работникам из Челябинской области. Соответствующий указ опубликовали на сайте правовой информации. За заслуги в области здравоохранения благодарность получили сотрудница областной станции переливания крови Марина Кузина и врач магнитогорской больницы № 2 Евгения Королева.

Кроме этого, президент отметил успехи сотрудницы РЖД. Галина Насонова трудится дежурным на станции Джабык уже много лет, и теперь получила звание заслуженного работника транспорта. Глава государства поблагодарил и весь коллектив завода «Кристалл». Они получили награду за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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