Завод в Челябинской области попал под санкции Японии

Япония наложила санкции также на холдинг "Ак Барс", Росбанк и сотрудников вычислительного центра при Генштабе российских вооруженных сил Фото: Иван МАКЕЕВ

Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» попал под санкции Японии. Предприятие фигурирует в списке, опубликованном японским министерством иностранных дел, наряду с 48 другими организациями и 73 частыми лицами.

Японские активы (если таковые найдутся) всех фирм и граждан, включенных в санкционный список, должны быть заморожены.

«Уралэлемент» — стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод занимается разработкой и изготовлением аккумуляторов для оружия и военной техники.

Ранее в расширенный санкционный список США включили губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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