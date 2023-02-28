«Лучшее время в моей жизни»: конькобежка Ольга Фаткулина родила дочку и не планирует бросать спорт

Ольга Фаткулина. Фото: соцсети

Челябинская спортсменка, чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина стала матерью. Знакомые Ольги рассказали, что 20 февраля она родила девочку.

— Это было лучшее время моей жизни, — написала спортсменка на своей странице в соцсети. — Такое спокойное, беззаботное, каждый месяц предвкушая, что будет, как я буду меняться. У меня не было никаких синдромов беременяшек, я наоборот кайфовала, что ушли отеки ног, изжога, усталость, стрессы, вечные переезды. Я так смаковала дома и наслаждалась каждым днем в новом положении. Столько любви и заботы для меня.

Прощаться со спортивной карьерой конькобежка не намерена.

Президент федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин рассказал КП-Челябинск, что Фаткулина планирует вернуться к тренировкам с 1 апреля. В следующем они она намерена принять участие в зимней спартакиаде сильнейших спортсменов. А если спортсменов допустят, в 2026 году поедет на Олимпиаду в Италию.

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