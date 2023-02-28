В челябинском межвузовском кампусе откроют 40 разноплановых лабораторий

3D-визуализация кампуса. Иллюстрация: пресс-служба губернатора Челябинской области

В межвузовском кампусе, который строится в Челябинске, откроют 40 разноплановых лабораторий. Они будут специализироваться на экологии, IT-среде, искусственном интеллекте, продовольственной безопасности, генетике и других научных дисциплинах.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на АНО «Национальные приоритеты», межвузовский кампус строится в рамках финансирования от нацпроекта научной направленности. Уже к весне 2024 года в эксплуатацию введут два первых корпуса этого масштабного объекта.

Площадь межвузовского кампуса составит более 12 тысяч квадратных метров. На его территории сделают не только учебные помещения, но и технопарк, кафе, спортзалы и коммерческие предприятия.

Решение о строительстве межвузовского кампуса в Челябинске было принято в августе 2021 года на заседании федерального Правительства. Столица Южного Урала вошла в топ-8 мегаполисов, заявивших на конкурс министерства образования РФ полностью готовые проекты. За строительство межвузовского кампуса в нашем регионе отвечает губернатор Алексей Текслер. Изначально на проект готовы были потратить чуть более 9 млрд рублей, но в итоге эта сумма возросла до 14 млрд рублей.

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