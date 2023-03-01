Дмитрий Пумпянский и Виктор Рашников подпишут соглашение от лица предпринимателей

Фото: пресс-служба губернатора.

Крупные переговоры планируется провести в эту пятницу, 3 марта, в Абзаково республики Башкортостан. На территории горнолыжного курорта пройдет совещание с участием промышленников и предпринимателей Челябинской и Свердловской областей.

Ключевым событием станет подписание соглашения между СПП двух регионов. Для этого приедут бывший бенефициар Группы Синара Дмитрий Пумпянский, который вышел из совета директоров после санкций, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Помимо подписания самого соглашения предприниматели намерены обсудить кадровые вопросы (тема актуальна особенно для промышленных предприятий), а также административное и силовое давление на бизнес.

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