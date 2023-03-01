В Челябинске запретили возвращать бездомных собак во дворы и парки

Собак предлагают выпускать в безлюдных местах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мэрии Челябинска составили список мест, куда нельзя выпускать бездомных животных после отлова и стерилизации. Постановление, содержащее новые правила, подписала глава города Наталья Котова.

Подрядчикам, которые занимаются отловом бродячих собак, придется поискать площадки в стороне от социальных учреждений, мест отдыха и жилых домов.

Отпускать животных теперь запрещено вблизи от дворов многоквартирных домов, детских и спортивных площадок, магазинов, парков и площадей, медицинских и образовательных организаций. Отдельными пунктами в «запретном» перечне прописаны территории управлений соцзащиты и Челябинский городской бор.

При этом если сквер, двор или площадка у больницы огорожены, то собак нельзя выпускать на расстоянии менее 50 метров от забора. А если не огорожены, то требуется отойти минимум на 150 метров. Видимо, предполагается, что побывавшая в приюте собака поленится преодолевать 150 метров до детской площадки и побежит в противоположную сторону.

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