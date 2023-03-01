Челябинский облсуд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Ашинского района

Экс-чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Челябинский областной суд оставил под стражей экс-главу Ашинского района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, он будет находиться в СИЗО до 8 августа.
— Суд первой инстанции согласился с ходатайством государственного обвинителя о необходимости продлении меры пресечения, учел тяжесть преступления, возможность скрыться от органов предварительного следствия, воспрепятствовать производству по делу, — уточнили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, обвиняемый в 2018 году получил от предпринимателя взятку в размере 800 тысяч рублей. В обмен на деньги он посодействовал коммерсанту в заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Уголовное дело в отношении Чистякова возбудили после проверки Контрольно-счетной палаты региона.
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