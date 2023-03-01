В Магнитогорске снежная глыба с крыши рухнула на годовалого ребенка

Снежная глыба рухнула с крыши дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске Челябинской области снежная глыба рухнула на годовалого ребенка. Это случилось 27 февраля на улице Октябрьской. Как стало известно КП-Челябинск, пострадала и мама малыша, но больше всего досталось ребенку. Сейчас он находится в больнице с травмами головы.

Родственники разыскивают свидетелей случившегося и надеются, что инцидент мог попасть на чей-нибудь видеорегистратор. В управляющей компании, обслуживающей дом, с которого рухнул снег, подтвердили факт случившегося. Правда, более подробно комментировать инцидент не стали.

— Мы сейчас ведем расследование, ничего говорить не будем, — добавили в управляющей компании.

Пользователи социальных сетей отметили, что сегодня к этому дому пришли рабочие, и вовсю начали очищать крышу от снега.

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