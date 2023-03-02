Жителей Магнитогорска напугали два огромных светящихся шара на небе

Такое явление случается довольно редко. Фото: соцсети
Жители Магнитогорска Челябинской области перепугались от огромных светящихся шаров на небе. Горожане начали фотографировать необычное явление и выкладывать снимки в социальные сети.
— Если камеру приблизить, видны очертания, пока просто зависли и ярко светят, — пишет автор поста.
В комментариях люди начали предполагать, что это может быть. Версии разнились: от лазерных пушек до инопланетян. Но правыми оказались знатоки астрономии. Оказалось, что это Венера и Юпитер.
Фото: соцсети
Астрофизик Сергей Замоздра рассказал КП-Челябинск, что такое явление происходит довольно редко.
— В ближайший месяц планеты находятся близко друг к другу, поэтому вечером на небе их можно увидеть в ясную погоду. Венера поближе к Солнцу, и она находится ближе к горизонту, а выше — Юпитер, — добавил Сергей Замоздра.
Ученый добавил, что Юпитер обычно находится за Марсом, и увидеть его так близко к Венере получается далеко не всегда.
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