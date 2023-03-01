Два челябинских университета попали в десятку лучших локальных вузов УрФО

Челябинский госуниверситет возглавил рейтинг лучших локальных вузов УрФО. Фото: yandex.ru/maps

Сразу два университета из Челябинской области попали в десятку лучших локальных вузов УрФО. Рейтинг составляло аналитическое агентства RAEX. Всего в список попали 21 уральских вуза.

Челябинский государственный университет оказался в рейтинге на первом месте, а Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет занял десятое место. Вторую и третью строчку списка заняли вузы из Свердловской области - Технический университет УГМК и Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева.

При составлении локального рейтинга аналитики опирались на такие критерии, как уровень подготовки зачисленных абитуриентов, востребованность программ постдипломного образования, эффективность аспирантуры и масштабы подготовки кадров для региона.

Отметим, что Южно-Уральский государственный университет в список не попал, так как состоит в топ-100 вузов России по версии RAEX. В этом рейтинге он занимает 56 строчку.

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