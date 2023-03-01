Прокуратура начала проверку после падения снежной глыбы на ребенка в Магнитогорске

Надзорное ведомство проверит действия управляющей компании, которая отвечает за уборку снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска начала проверку после падения снежной глыбы с козырька балкона на годовалого ребенка. Малыш получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

— Прокуратура проверит исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — уточнила представитель надзорного ведомства.

Также свою проверку проводит Следственный комитет. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, инцидент произошел 27 февраля возле многоквартирного дома на улице Октябрьской. Мама с годовалым ребенком на руках проходила мимо, и на них с козырька балкона на 4 этаже упала снежная глыба. Женщина отделалась ушибами, но больше всего досталось малышу.

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