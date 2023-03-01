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НовостиОбщество1 марта 2023 14:58

На границе Челябинской области и Башкирии образовалась громадная пробка из-за нескольких ДТП

Водителей просят отказаться от поездки по трассе М-5 в этом направлении
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

На границе Республики Башкортостан и Челябинской области в среду, 1 марта, произошло несколько ДТП. Из-за этого на трассе М-5 образовалась громадная пробка. Сейчас последствия аварий устраняются. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

— Госавтоинспекция просит водителей большегрузов отказаться от поездок в данном направлении и оставаться на ночь на специализированных стоянках, водителей легковых автомобилей также просим отказаться от дальних поездок в данном направлении, либо искать пути объезда, — отмечает ведомство.

Источник: Яндекс.Пробки

Источник: Яндекс.Пробки

Напомним, пробки на границе Челябинской области и Башкирии фиксируются с утра. Ранее там произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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