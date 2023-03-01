На трассе М-5 в Челябинской области ввели ограничения для грузовиков, автобусов и такси

Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области для грузовиков, автобусов и такси ввели ограничения на участке трассы М-5 от развязки на Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на Южном Урале ожидаются неблагоприятные погодные условия.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, задействовано 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники, — добавили в ведомстве.

Ограничения будут действовать с 20:00 часов 1 марта до 8:00 часов 2 марта. В Госавтоинспекции также просят водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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