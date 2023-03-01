Прямо как по будильнику: в челябинском зоопарке из зимней спячки вышел медведь Малыш

Медведь Малыш. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке после зимней спячки пробудился один из четырех медведей. Речь идет о Малыше. Ровно 1 марта он вышел из берлоги и стал вытаскивать из-под снежных завалов свою любимую шину для игр. Правда, после долгого сна у косолапого толком сил нет, поэтому сотрудники зоопарка быстро накормили его.

Самый великовозрастный медведь по кличке Харитон продолжает находиться в зимней спячке. Тоже самое касается и молодых сестер-медведиц Шкоды и Забавы. К слову, они самые последние впали в спячку.

Сейчас сотрудники зоопарка гадают, какими будут следующие дни марта. Если холодными, то вполне возможно, что Малыш снова впадет в спячку, но уже на короткий срок.

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