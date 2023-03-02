В Челябинске водитель сбил 16-летнюю школьницу и сбежал с места аварии

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 16-летняя девочка получила травмы в ДТП. Днем 1 марта она попало под колеса KIA Sportage на улице 40 лет Победы, когда переходила дорогу по зебре.

Сбивший школьницу водитель сбежал с места аварии. Но автоинспекторам в тот же день удалось его разыскать. Это оказался 63-летний мужчина.

В полиции после ДТП проводят проверку.

Напомним, накануне под Челябинском грузовик врезался в снегоуборочную машину. Погиб водитель.

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