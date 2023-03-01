Под Челябинском грузовик врезался в снегоуборочную машину, водитель погиб

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области столкнулись два грузовых автомобиля, погиб человек.

Авария произошла в 23:37 28 февраля на 33-м километре дороги Челябинск-Екатеринбург.

Грузовик Hyundai врезался в снегоуборочный КАМАЗ, который в это время расчищал обочину дороги. Причину ДТП сейчас пытаются выяснить.

Кабина иномарки смялась при столкновении с кузовом КАМАЗа. Водитель Hyundai получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Тело мужчины смогли извлечь из остова грузовика только с помощью гидравлического инструмента.

— Спасатели отжали заклинившие двери, подняли приборную панель, тело погибшего транспортировали из машины и передали сотрудникам полиции, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Ранее в Челябинске суд смягчил приговор водителю, устроившему смертельное ДТП с пятью автомобилями.

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