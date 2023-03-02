В страну попали, но сразу - за решетку: в Челябинской области осудили иностранцев, нарушивших госграницу

Двое иностранцев уже отсидели сроки в российских колониях, а теперь вернулись за решетку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области вынесли приговор четверым иностранцам, которых летом 2022 ода поймали в Варненском районе. Нарушители пытались незаконно пробраться через границу с Казахстаном. Уголовное дело о пересечении государственной границы расследовали в региональном УФСБ.

В обход пунктов пропуска иностранцы двинулись неспроста. Всех четверых прежде депортировали из России и запретили возвращаться. У двоих вдобавок имелась судимость за покушение на незаконный сбыт наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти.

Теперь Варненский райсуд приговорил двоих нарушителей границы к полугоду в колонии общего режима, а еще двоих — к 2 годам в колонии строгого режима.

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