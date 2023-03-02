Скользкое время: в Челябинской области в конце недели усилится гололед и похолодает до -21 градуса

В начале марта резко сменяют друг друга похолодание и потепление Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области уже в ночь на 3 марта может резко снизиться температура воздуха. По прогнозам метеорологов, при прояснении похолодает до -21 градуса. Если облачность сохранится, ночью будет от -11 до -16.

На дорогах усилится гололедица. Местами возможны снегопады и метели. Днем в пятницу обещают -5, -10 градусов и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В субботу 4 марта потеплеет до 0, а в воскресенье температура и вовсе поднимется до +2 градусов. Впрочем, по ночам столбик термометра продолжит опускаться ниже нулевой отметки, так что южноуральцам не стоит надеяться на скорое избавление от гололеда и сосулек.

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