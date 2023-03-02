Приедут сильнейшие бойцы мира: Челябинская область уже в пятый раз примет чемпионат России по тайскому боксу

Южный Урал в пятый раз станет местом проведения чемпионата России по тайскому боксу. Фото: Федерации тайского бокса

Южный Урал уже в пятый раз станет местом проведения чемпионата России по тайскому боксу. Председатель Челябинской областной федерации Константин Жданов рассказал, что в этом году на турнир приедут более 250 спортсменов со всех уголков страны.

— В Магнитогорске чемпионат России состоится уже во второй раз. Турнир пройдет во Дворце спорта имени Ромазана и соберет всех сильнейших тайбоксеров страны. Команда нашей Челябинской области традиционно входит в число лучших, и в этом году в командном зачете мы также постараемся бороться за призовое место. Главные конкуренты – команды Кемерово, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, республики Дагестан, плюс ряд других регионов. Конкуренция будет очень высокой. Что говорить, если сборная команда России считается лучшей в мире и в течение уже нескольких лет занимает первые общекомандные места на чемпионатах мира и Европы, обыгрывая и тайцев - родоначальников этого вида спорта… У нас большой опыт проведения крупных турниров, включая чемпионаты и первенства России, и этот турнир в Магнитогорске мы также проведем на высоком уровне. Тем более, что городская федерации тайского бокса Магнитки активно развивается. Здесь уже есть успехи и перспективы, и это движение нужно поддерживать (в области тайским боксом занимается более двух тысяч человек, - Прим. ред.), — отметил Константин Жданов.

На чемпионате России выступят победители и призеры, прошедшие отбор на турнирах в федеральных округах. Челябинскую область представят 21 участник (17 мужчин и 4 женщины). У южноуральцев есть хорошие шансы на медали. Среди наших тайбоксеров неоднократные победители международных турниров, чемпионатов страны, федеральных округов Вера Негодина, Анастасия Колосова, Дмитрий Ковтун (все – воспитанники Заслуженного тренера России Виктора Самсонова), недавние юниоры, подопечные Заслуженного мастера спорта Дениса Тябина из спортивной школы «Мастер», - Александр Глаголев и Игорь Болгарский.

— Сейчас идет завершающий этап подготовки к чемпионату России. Сборная Челябинской области проводит двухразовые тренировки. Думаю, что подойдем к главному старту в полной боевой готовности. У нас есть и опытные бойцы и голодные до побед талантливые и перспективные юниоры. Задача – попасть в тройку призеров в командном зачете, — прокомментировал подготовку главный тренер команды Челябинской области Виктор Самсонов.

Чемпионат России станет отборочным для комплектования состава сборной команды России для участия в чемпионате мира, который пройдет в мае в Бангкоке.

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