На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения до ночи

Ограничения на трассе М-5 действуют из-за непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе М-5 в Челябинской области снова продлили ограничение на движение транспорта. Для автобусов, грузовиков и такси будет закрыт участок автодороги от развязки на Златоуст до границы с Республикой Башкортостан. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что ограничения снимут 3 марта в 2:00 часов ночи.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, задействовано 24 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники, — уточнили в ведомстве.

Напомним, ограничения на трассе М-5 ввели 1 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Однако в дальнейшем ситуация не поменялась.

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