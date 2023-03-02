Жителей Челябинской области приглашают сняться в кино о счастливых семьях

Планируется 4 соцролика по 10 минут Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинцы смогут стать героями короткометражного кино о счастливых семьях. Как пишет ИА «Уральский меридиан», это станет возможным благодаря проекту «Реальные истории семей Южного Урала».

Как говорят активисты, запланировано создание серии социальных роликов с реальными семьями, где они будут рассказывать о том, как они проходят через невзгоды, сохраняя теплоту и любовь в отношениях.

— Проект начинался со статей о семьях в соцсетях. Попробовали формат видео и получили хорошие откликов, — говорит автор и инициатор «Реальных историй» Оксана Кирюшина.

На проект выделен региональный грант. Его объем гранта снять четыре сюжета по 10 минут. Приглашаются официально зарегистрированные многодетные, неполные семьи, семьи с детьми с ОВЗ и с приемными воспитанниками. Заявки будут рассматривать до 14 марта.

Ранее стало известно, что в лонг-лист национальной премии WhereToEat попали семь заведений Челябинска. Список был сформирован экспертами, критиками и представителями специализированной прессы.

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