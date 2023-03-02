В Челябинске пройдет модный фестиваль российских брендов

Фото: hornews.com

22 марта в Челябинске пройдет фестиваль моды «Платье города 2023». Как пишет издание hornews.com на показе продемонстрируют работы 15 лучших российских дизайнеров в различных стилях и техниках. Среди них — одежда как локальных мастеров, так и коллекции из других регионов.

— Вместе с другими локальными дизайнерами в первом отделении свои коллекции представят бренды «Chuma», «Vitafabrics», «Vermary», «Nikella», «Ol.Stry» и «Capella», во втором отделении будут представлены коллекции московских гостей: София Бугера, Анастасия Чернышова и «королева меха» — Ирина Крутикова, — рассказали изданию организаторы.

Как добавили организаторы, на фестивале будут представлены вещи из коллекции уникальных меховых изделий. При этом, порадуют не только нарядами из женской, но также и мужской, и даже детской моды. Кроме того, челябинцы смогут оценить коллекцию головных уборов из цветов.

Сам фестиваль моды «Платье города 2023» пройдёт 22 марта в Театре оперы и балета М.И. Глинки. Начало назначено на 18:30.

Ранее стало известно, что челябинцы смогут стать героями короткометражного кино о счастливых семьях. Это станет возможным благодаря проекту «Реальные истории семей Южного Урала».

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