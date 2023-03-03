Губернатор Челябинской области встретился со своим коллегой из Таджикистана

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области провел в Таджикистане встречу с председателем Согдийской области Раджаббоем Ахмадзодой. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Южного Урала.

— В рамках встречи стороны обсудили вопросы межрегионального взаимодействия, а также итоги реализации заключенного год назад соглашения о сотрудничестве, — уточнили в правительстве.

Само соглашение было направлено на укрепление связей между регионами России и Таджикистана. И Челябинская, и Согдийская область являются крупными промышленными регионами стран.

— Уже сейчас мы видим положительные результаты: из Челябинского аэропорта организованы прямые авиарейсы в Таджикистан, в том числе в Согдийскую область. Сегодня мы договорились о совместных бизнес-миссиях: в июне в Согдийскую область, в июле — в Челябинскую, — добавил Текслер.

Ранее стало известно, что в Челябинске выдали разрешение на использование земельных участков под строительство Межуниверситетского кампуса. Проект решения обсуждался на публичных слушаниях в Доме архитектора.

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