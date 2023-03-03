«Бомба завернута в 100 рублей»: жителей Челябинской области пугают сообщениями о замаскированных деньгами взрывных устройствах

В родительские и рабочие чаты Челябинской области пересылают сообщение о бомбе, завернутой в купюры по 50 и 100 рублей. Якобы взрывные устройства раскидывают возле школ и детских садов террористы, чтобы калечить детей. Но верить этой информации нельзя.

– Такой массовый вброс однотипной информации — ни что иное, как очередная психологическая операция. Ранее на этой неделе в мессенджерах уже расходилась информация об отравленных пробниках духов, нашествии холеры и взрывоопасных предметах, которые оставляют на улицах украинские диверсанты, – сообщил телеграм-канал «Война с фейками».

Такое сообщение рассылают по чатам. Фото: читатель КП-Челябинск

Примечательно, что сделан фейк «на скорую руку» — во всех регионах страны, будь то Хабаровский край или Челябинская область, используется одна и та же картинка. В ней идет речь о находке возле школы в Калужской области.

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