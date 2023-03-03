В Челябинской области раскрыли жестокое убийство 35-летней давности

В преступлении обвиняют судимого челябинца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области закончили расследовать убийство, совершенное в 1988 году. Тогда в квартире одной из многоэтажек по улице Масленникова зарезали мужчину. Выяснить, кто нанес погибшему смертельные раны, не удалось.

Но спустя много лет криминалисты пересмотрели нераскрытое дело и решили, что помочь могут дополнительные судебные экспертизы. Расследование возобновилось.

— Получены доказательства причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого местного жителя, который в 1988 году проверялся на причастность к совершению преступления, но достаточных доказательств его виновности тогда добыто не было, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Теперь уголовное дело обвиняемого в разбое и убийстве челябинца передали в суд.

Ранее в Челябинской области обнаружили группу из 17 человек, занимавшуюся страховым мошенничеством.

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