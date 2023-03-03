Челябинца осудили на год за избиение подростка из-за удара мячом по машине

Мужчина причинил подростку травмы средней тяжести Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Ленинского района Челябинска назначил один год ограничения свободы мужчине, который избил 15-летнего подростка из-за того, что мальчик ударил его машину мячом. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Услышав удар мячом о кузов автомобиля, вышел из машины, догнал 15-летнего несовершеннолетнего у детской площадки, где нанес ему удар ногой по телу и не менее десяти ударов руками по голове, причинив потерпевшему перелом пальца, — уточнили в ведомстве.

Сам случай произошел еще в ноябре 2021 года. Мужчине назначили наказание за причинение вреда средней тяжести. Как добавили в прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Челябинской области закончили расследовать убийство, совершенное в 1988 году. Тогда в квартире одной из многоэтажек по улице Масленникова зарезали мужчину.

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