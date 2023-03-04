В Челябинске приостановлено движение трамваев из-за схода вагонов

Вагон трамвая сошел на перегоне
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На Северо-Западе Челябинска приостановлено движение трамваев из-за схода вагонов. Об этом пишут пользователи группы «Челябинский транспорт».
— Закрыто движение трамваев на улице Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная — Молдавская, — указано в посте «Челябинский транспорт» во ВКонтакте.
Как добавили в посте, движение трамваев организовано до улицы Ворошилова.
Несколько дней назад семь вагонов трамваев встали прямо в центре Челябинска из-за ДТП. На трамвайных путях во время вечернего час пика рядом с Алым Полем сломалась машина.
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