В Челябинске приостановлено движение трамваев из-за схода вагонов

Вагон трамвая сошел на перегоне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Северо-Западе Челябинска приостановлено движение трамваев из-за схода вагонов. Об этом пишут пользователи группы «Челябинский транспорт».

— Закрыто движение трамваев на улице Чичерина по причине схода вагона на перегоне Солнечная — Молдавская, — указано в посте «Челябинский транспорт» во ВКонтакте.

Как добавили в посте, движение трамваев организовано до улицы Ворошилова.

Несколько дней назад семь вагонов трамваев встали прямо в центре Челябинска из-за ДТП. На трамвайных путях во время вечернего час пика рядом с Алым Полем сломалась машина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru