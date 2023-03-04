Подросток переходил по нерегулируемому пешеходному переходу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
3 марта в Ленинском районе Челябинска трамвай сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом КП-Челябинск рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
— Водитель, управляя трамваем и двигаясь по улице Дзержинского в сторону улице Гагарина, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги слева направо по нерегулируемому пешеходному переходу, — объяснили в ведомстве.
16-летний подросток в результате ДТП получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу Челябинска.
Ранее на Северо-Западе Челябинска приостановили движение трамваев из-за схода вагонов. Об этом пишут пользователи группы «Челябинский транспорт».
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