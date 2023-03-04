В Челябинске прошла встреча с родителями по вопросам школьного питания

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В школе №130 Челябинска прошла встреча родителей и организаторов питания. Как рассказали в руководстве учреждения, люди активно задавали интересующие их вопросы по школьной еде.

— Родители активно подключаются к процессу контроля питания в школах, и их интерес к сегодняшней встрече еще раз это доказал: ее участниками стали представители почти всех классов, а это более 50 человек , — говорит директор Маргарита Машкина.

Кроме родителей и сотрудников школы на встрече присутствовал руководитель Уральского комбината питания Игорь Воловой. Он рассказал о том, как организовано приготовление блюд в столовых.

Ранее столичный эксперт из Ассоциации предприятий отрасли социального питания Андрей Плышевский приехал на Уральский комбинат питания, где он оценил, как кормят школьников в Челябинске.

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