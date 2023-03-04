В Челябинске закрывается каток в горсаду Пушкина

Вероятно, каток закрывается из-за потепления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В челябинском городском саду имени Пушкина закрывается каток. Как рассказали в городском управлении культуры, площадка дорабатывает последние дни.

— Завтра, 5 марта, каток в Городском саду им. А. С. Пушкина работает последний день в этом сезоне, — рассказали в управлении.

Решение, вероятно, связано с погодными условиями. Погода в Челябинской области на выходных будет теплой: столбик термометра поднимется до плюсовых температур. Но вместе с тем ожидается порывистый ветер, а также гололедица и мокрый снег.

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