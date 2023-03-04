Следственый комитет начал проверку из-за смерти женщины и 10-летней девочки в пожаре

Предварительная причина —несоблюдения правил при использовании обогревательного прибора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Челябинской области начал дослественную проверку по факту смерти женщины и 10-летней девочки в пожаре в Калининском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка, — уточнили в пресс-службе СК.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причина пожара — несоблюдения правил безопасности при использовании обогревательного прибора.

Напомним, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже жилой многоэтажке на проспекте Победы, 289 на Северо-Западе Челябинска. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

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